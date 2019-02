Un bărbat a luat foc după ce a fost electrocutat de paznicii unui restaurant. VIDEO

Agenții de pază l-au dat afară din restaurant, iar pe stradă conflictul a escaldat, aceștia făcând uz de aparatul cu electroșocuri.

Nu se știe însă din ce cauză bărbatul a luat foc imediat după ce a fost electrocutat. Deși astfel de incidente sunt rare, cel puțin 15 oameni au luat foc în Philadeplhia după ce au fost electrocutați cu astfel de aparate. Cinci dintre ei au murit.

Un alt bărbat care a fost martor la cearta dintre paznici și clientul restaurantului, a filmat întreaga scenă, pe care a distribuit-o apoi pe Twitter.

So I witnessed a man catch on fire after being tased last night... #JimsSteaks #SouthSt pic.twitter.com/3DjQTm1RHY