Un bărbat din Iași și-a ucis prietenul, după ce victima a câștigat la păcănele

Un bărbat de 44 de ani, din județul Iași, riscă să stea ani buni în închisoare după ce și-ar fi ucis prietenul.

Totul, după ce victima, în vârstă de 39 de ani, ar fi câștigat niște bani la jocurile de noroc, iar apoi cei doi s-au dus la un local să se cinstească. Autoritățile au fost alertate de o femeie care l-a găsit pe bărbat fără suflare, într-un șanț. Agresorul a fost identificat la scurt timp și a fost dus la audieri. El este cercetat acum pentru omor.

Teribilul incident s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute, după miezul nopții, lângă o trecere de cale ferată. Cei doi bărbați s-au cinstit toată noaptea și au jucat la pacanele, unde victima ar fi câștigat niște bani, spun sătenii. Se pare că, în drum spre casă, cei doi s-ar fi luat la ceartă din această cauza și atunci s-a petrecut tragedia.

Mihai Ioan, unchiul victimei: „Era plecat cu alți băieți prin comună pe la jocuri de billiard, păcănele, de pe drum cred că s-au luat la ceartă cu el. Ăla stătea aproape și lucrau amândoi împreună. Nu au avut certuri, stăteau amândoi.. De la ce să se ia, de la alcool pornesc toate”.

Cadavrul bărbatului a fost găsit abia a două zi dimineață de o localnică. Victima avea urme de violență pe față și pe gât. Criminalistii au venit la fața locului și au luat probe. Autoritățile spun că agresorul l-a lovit pe bărbat, iar apoi acesta a murit sufocat. Vecinii sunt șocați.

Iuliana Bacalu, vecină: „Era un băiat tare cuminte. Când am auzit nici nu am putut să stau pe picioare, nu știu ce s-a întâmplat. Lucrau aici amândoi, eu știu de la ce s-au luat? Am înțeles că s-a dus acasă și a zis că l-a bătut și nu știe dacă mai trăiește. Ei au băut și cine știe ce a fost între ei”.

Aurica Miron, vecină: „Pe băiat îl știu, a fost la mine la treaba. Un băiat foarte cuminte și respectuos, mi-a părut rău de el”.

Individul a fost reținut și urmează să fie dus în față magistraților cu propunere de arestare preventivă. Dacă va fi găsit vinovat, riscă să stea după gratii până la 20 de ani.