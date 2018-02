Un bărbat care a traversat prin loc nepermis a murit după ce l-au lovit 4 autovehicule

Sfârşit crunt sâmbătă seară în comuna Jilava pentru un bărbat de 50 de ani. Un autobuz cu pasageri l-a lovit în timp ce traversa strada prin loc nepermis. După câteva clipe, alte trei maşini l-au izbit.

Localnicii au sunat imediat la 112, dar medicii s-au văzut nevoiţi să declare decesul.

"Victima a traversat si l-am vazut în foarte scurt timp, am încercat să îl evit, de aceea sunt pe contrasens”, a spus șoferul care l-a lovit.

Bărbatul de 49 de ani se afla la volanul autobuzului care trasporta agenţi de pază şi spune că la un moment dat pe Drumul Naţional 5, în comuna Jilava din Ilfov, i-a apărut brusc în față un pieton.

"Din păcate s-a întors înapoi în loc să îşi continue traversarea, exact în faţa maşinii."

Apoi alte trei maşini au lovit victima.

Localnicii alarmaţi au ieşit imediat din case pentru a vedea ce s-a întâmplat.

"Am auzit bubuitura, am ieşit repede, am văzut care e treaba, am sunat la 112. Din cauză că nu sunt lumini."

O anchetă a fost începută în acest caz.