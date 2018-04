Un bărbat a fost bătut crunt de o culturistă, după ce a încercat să o agreseze pe stradă

Leanna Carr a declarat, pentru The Sun, că se plimba liniștită prin Dublin, când un bărbat a pipăit-o cu nerușinare. Tânăra a mai povestit că agresorul a început să râdă, spunându-i că „este americancă și sigur îi place acest gest”.

După o astfel de umilință, femeia nu a stat cu mâinile în sân și l-a bătut pe bărbat. Ulterior, turista a povestit pe Twitter incidentul neplăcut, distribuind mai multe fotografii cu mâna sa iritată de loviturile aplicate. În fotografii se pot observa articulațiile pumnului înroșite.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face ???? pic.twitter.com/qJ82a3iimI