Imagini tulburătoare cu un om al străzii înainte să moară de frig. ”Asta nu e viață”

”Asta nu e viața mea”, a spus bărbatul disperat, relatează Daily Mail, care a publicat și înregistrarea discuției din august 2018.

Kane Walker avea 31 de ani. El a fost găsit mort pe 27 ianuarie, lângă un centru comercial din Birmingham. Conform autorităților, moartea lui nu este tratată ca una suspectă.

Friends of a homeless man who died on a city centre street have said he was a victim of the "ruthless conditions" faced by rough sleepers https://t.co/mBlA8pxKcG