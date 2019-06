Trei turiști au murit după ce au fost cazați la același hotel în Republica Dominicană

Trei turişti americani au murit în circumstanţe suspecte în Republica Dominicană. Toţi fuseseră cazaţi la acelaşi hotel şi au decedat la un interval de 5 zile.

În timp ce autorităţile încearcă acum să elucideze cazul, alte persoane, care au stat în acelaşi loc, fac declaraţii uluitoare despre ce au păţit în timp ce se aflau acolo în vacanţă.

Rosa Flores, corespondent CNN: Am aflat de la procurorul general că rezultatele preliminare ale autopsiei relevă următoarele: Miranda Scaup-Werner, care a murit pe 25 mai, a suferit un atac de cord. Cuplul din Maryland, Nathaniel Edward Holmes şi Cynthia Day, au avut sângerări interne în pancreas şi exces de lichid în plămâni.

Victimele nu se cunoşteau între ele. În comun au avut doar acelaşi hotel din Republica Dominicană, unde şi-au petrecut vacanţa. După ce presa de peste Ocean a anunţat moartea lor misterioasă, alte voci au început să se facă auzite.

Awilda Montes, turista cazată la acelaşi hotel: Nu era niciun fel de acid în cutia de suc, dar m-am gândit că poate aşa a fost făcut de compania din Republica Dominicană. Dar când am început să îl beau, l-am ţinut pentru puţin timp în gură, moment în care am simţit că îmi ia foc gura. Am fugit la baie şi l-am dat afară. Atunci am văzut urme de sânge, gura îmi ardea, gingiile... totul îmi sângera.

Citește și O reţea de interlopi români trimitea sclave în Italia. Ce păţeau dacă nu se prostituau

De suferit a avut şi acest cuplu din Statele Unite. Îndrăgostiţii şi-au scurtat concediul petrecut în aceeaşi locaţie exotică, după ce au început din senin să se simtă rău.

Kaylynn Knull, turistă cazată la acelaşi hotel: M-am trezit cu o durere de cap într-o dimineaţă. Ne-am dus la micul dejun să văd dacă pot să beau nişte apă sau suc, să încerc să mănânc ceva ca să mă simt mai bine. Dar când ne-am întors în cameră, un miros ne-a lovit şi mai puternic. Am simţit miros de chimicale.

Cei doi povestesc că au început să se simtă din ce în ce mai rău: transpirau intens, se simţeau tot mai ameţiţi şi aveau o senzaţie de vomă.

Kaylynn Knull, turistă cazată la acelaşi hotel: Am văzut-o pe una dintre menajere pe hol şi am chemat-o să vadă ce întâmplă. A făcut doar câţiva paşi în cameră, după care s-a întors spunând: "nu fac asta". Apoi a anunţat recepţia că ceva e în neregulă în camera noastră.

Nu au primit însă nicio explicație de la conducerea hotelului. Când au ajuns acasă au mers la medic și au aflat că este posibil să fi fost expuși la organo-fosfați, substanțe chimice care se găsesc în pesticide.

Aşa că au dat în judecată hotelului, menţionând că plantele din faţa camerei lor erau des date cu spray. Autorităţile dominicane au refuzat să comenteze afirmațiile cuplului, din cauză că procesul este încă în desfășurare.

Paola Rainieri, angajată Ministerul Turismului: Republica Dominicană este un loc sigur pentru a fi vizitat. Lucrăm împreună cu ambasada pentru a clarifica întreaga situaţie.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!