Trei femei în vârstă, rănite într-un accident, în Dâmbovița

Trei femei în vârstă, pasagere într-un autoturism, au fost rănite într-un accident, la iesirea din Găești, Dâmbovița.

De vină ar fi șoferul unui vehicul de mare tonaj, care nu a păstrat distanța regulamentară, spun polițiștii.



La volanul maşinii se afla o femeie de 45 de ani, iar pasagere erau mama, soacra şi o rudă, toate cu vârste de peste 70 de ani.

Şoferiţa a oprit înainte de un viraj la stânga, pentru a se asigura. În acel moment, maşina fost lovită violent de o maşină de mare tonaj, condus de un bărbat de 61 de ani.



Marian Chelaru, şoferul utilajului: „A pus piciorul în faţa mea şi n-am putut să mai evit. A fost prea aproape, viteză mare n-am avut, că e în curbă. M-am uitat în stânga, la pod, la parapeţii ăia şi cum am dat să mă uit înapoi m-am trezit, era prea aproape, n-am putut să mai evit”.



Elisabeta Dumitru, şoferiţa autoturismului: „Stânga, am vrut să fac stânga, am văzut că vine cu viteză pe mine, am dat semnal din curbă, de departe, am dat semnal mai în faţă, să-l evit, dar am văzut că vine pe noi, cred că n-a avut timp să pună frână”.

Şoferiţa a scăpat nevătămată, însă pasagerele din maşina au avut nevoie de ajutor.



Cele trei femei rănite au fost preluate de echipajele de la ambulanţa şi SMURD. Sunt transportate la spitalul din Găeşti, pentru îngrijiri şi investigaţii. Poliţiştii sosiţi la faţa locului urmează să stabilească exact cum s-a produs acest accident.

Ambii şoferi au fost verificați cu aparatul etilotest. Niciunul nu consumase alcool. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.