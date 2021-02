Spaniolul bănuit de uciderea iubitei românce însărcinate a fost eliberat pe cauțiune. Indignare în comunitatea din Valencia

Indignare şi revoltă în comunitatea românească din Valencia, după ce instanţa a hotărât eliberarea unui spaniol, suspectat că şi-a ucis, în vara lui 2019, iubita româncă.

Femeia de 36 de ani era însărcinată. Ea a fost găsită în casă, dezbrăcată şi plină de răni. Chiar bărbatul a anunţat poliţia şi a susţinut tot timpul că nu are legătură cu omorul. Acum a fost eliberat pe cauţiune, deşi, potrivit poliţiştilor, există indicii clare care îl învinovăţesc. Rudele femeii, ca şi comunitatea în care trăia, spun că altfel ar fi stat lucrurile dacă victima era o spaniolă.

Isabela era însărcinată în 6 luni atunci când a fost ucisă cu brutalitate, iar cercetările au dovedit că ducea o viaţă de calvar alături de partenerul ei, Juan Vicente. Bărbatul o bătea şi ameninţa că o va ucide, dacă îl părăseşte. Presa spaniola a publicat mesajele găsite de poliţişti în telefonul suspectului.

„Ai fost un proxenet. Am lucrat cu tine în casă, ai trăit pe banii mei, m-ai obligat să-ţi cumpăr coca, mă băteai dacă nu-ţi cumpărăm"

„Te-am iertat de prea mult ori. Prin ce am trecut azi noapte, ceea ce mi-ai făcut, este de neiertat"

„Când iubeşti pe cineva, nu-l răneşti, nici verbal, nici fizic, în niciun fel. Mi-ai adus numai supărare. Nu vreau o viaţă ca asta. Mai bine mor singură decât să am alături o persoană ca tine" scria femeia, mama a unei fetiţe de 8 ani. Le-a spus unor prietene că se temea pentru viaţa ei, iar acestea au depus mărturie în fata judecătorilor.

Nu au convins, se pare. Bărbatul arestat la 8 luni după crimă, a fost eliberat recent.

Gavril Răducanu-fratele tinerei ucise: „Sunt nemulţumit, sunt indignat de acest lucru, nu pot să înţeleg, nu găsesc o explicaţie logică cum de s-a ajuns la această decizie. Au depus mesajele care atestă ca sora mea a fost maltratată verbal, mental şi fizic de acest individ.”

Mesajele incriminatorii

Şi mesajele trimise de Juan Vicente îl incriminează.

„Iubito, te rog, dacă ai dreptate. Dar am fost foarte nervos, am plătit pentru asta. Este pentru că ai fost foarte distantă. Nu am scuze, nu am scuze..."

„Mi-am pierdut mințile azi dimineaţă, dar te iubesc foarte mult. Baby, te rog, ştiu că nu am făcut bine"

„Te rog, iubito, eşti însărcinată cu mine şi toate celelalte, te rog, ştiu că nu am făcut bine, iartă-mă, nu fii aşa, baby"

„Îmi pare foarte rău, nu mă lăsa singur, voi merge la psiholog, dacă vrei să-mi calmez nervii"

Poliţiştii au demonstrat că, la momentul crimei, bărbatul nu era la muncă, aşa cum au pretins atât el, cât şi trei colegi de-ai săi. Probele biologice au arătat chiar că întreţinuse relaţii sexuale cu victima în acea zi.

Maria Ivan, prietenă de familie: „Am rămas consternată, nu se face aşa ceva. Viaţa nu se poate plăti în bani, viaţa se plăteşte în suferinţă. Cum să iei viaţa şi ei şi copilului nenăscut?!”

Carmen Laura Răducanu-mama tinerei ucise: „Nu e normal ca un criminal să fie în libertate luând două vieţi. Am zis să facă dreptate. Şi dreptatea unde este? Nu este nicio dreptate!”

Pușa Constantinescu-vecină: „L-am văzut, era un bărbat, când l-am văzut cu ea de mână, zic, ia uite ce frumos e. Dar, dacă nu a fost om, să iei viaţa la o femeie. Doamne fereşte, dureros, dureros.”

Moartea violenta a româncei a provocat un val de emoţie în Xativa - orăşelul unde trăia. Povestea ei a fost distribuită de zeci de oameni, care au cerut dreptate pentru ea.



„Îţi promit Isabell Elena Raducanu ca o să facem dreptate pentru tine, şi pentru ceea ce iubeşti mai mult, fetiţa ta" posta o prietenă a femeii, pe Facebook.

După crimă, primarul a decretat o zi de doliu şi sute de oameni s-au adunat în stradă să ţină un moment de reculegere. Toţi aşteaptă acum rezultatul unei anchete care să nu ţină seama de naţionalităţi.