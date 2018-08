Șofer, mort după ce a intrat pe contrasens și a izbit o autoutilitară

Pro TV

O manevră pe care nimeni nu şi-o explică i-a adus moartea unui şofer de 64 de ani.

Bărbatul se îndrepta spre casă, când - pe DN17, în Bistriţa Năsăud - a intrat cu autoturismul pe contrasens şi a izbit un vehicul care circulă regulamentar.

Anchetatorii iau acum în calcul varianta că victima ar fi adormit la volan sau i s-ar fi făcut rău, dar nu exclud nici o defecţiune a maşinii.

Bărbatul în vârstă de 64 de ani cumpărase maşina în urmă cu câteva zile şi se întorcea cu ea acasă, în judeţul Suceava. La un moment dat, în localitatea Mureșenii Bârgăului, din Bistriţa-Năsăud, a intrat pe contrasens şi a izbit frontal o autoutilitară.

Șoferul nevinovat: "O fi adormit nu ştiu ce o fi păţit, că a intrat brusc în faţa mea. O distanţă de doi metri nu am avut ce face nici să trag stânga sau dreapta. A fost şi viteza la el. Nu am putut să fac nimic numai să pun frâna, atât."

Bărbatul a rămas prins în caroseria făcută praf şi a fost nevoie de intervenţia militarilor de la descarcerare. La fața locului a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD.

Radu Somesan, ISU Bistrița-Năsăud: "Picioarele erau sub bord, iar el era căzut sub bord în partea dreaptă. Am început măsurile de extragere şi l-am extras, după care am început manevrele de resuscitare."

Gheorghe Dinică, medic: "Era în stop cardiorespirator, cu toate manevrele încercate de noi inclusiv cu echipajul de pe elicopter, pacientul a decedat."

Şoferul autoutilitarei, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a scăpat doar cu câteva zgârieturi şi a refuzat să meargă la spital.

Din cauza accidentului, traficul a fost blocat aproximativ o oră.

