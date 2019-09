Drama unei mame. Credea că fiul ei e răcit, dar a murit după două zile

În urmă cu două luni, Josh Harber, în vârstă de 9 ani și îndrăgostit de fotbal, a fost diagnosticat cu leucemie mieloidă acută – o formă foarte violentă de cancer care afectează celulele albe - și a murit la două zile după ce a manifestat febră și alte simptome asociate răcelii, relatează publicația Mirror.

„Era un băiat iubitor, energetic, plin de compasiune, era mereu preocupat de oamenii din jurul lui”, a spus mama sa, Danielle, șocată de moartea bruscă copilului.

Colegii și prietenii l-au descris drept un copil sportiv, un înger, care punea mereu nevoile celor din jur înaintea nevoilor lui.

Josh a fost transportat la spitalul din orașul Ashford în data de 7 iulie, cu febră și alte simptome asociate răcelii. În urma rezultatelor analizelor de sânge, doctorii și-au dat seama cât de gravă este situația și l-au transferat pe băiat la un spital din Londra.

Totul a fost prea târziu, deoarece la 48 de ore de la pronunțarea diagnosticului, Josh a murit.

„Cu o săptămână inainte era bine. Juca fotbal și era absolut bine. Nu exista niciun semn că ar fi bolnav”, a declarat mama lui.

Familia lui John a deschis un fond în memoria băiatului, cu scopul de a strânge bani pentru cercetare în domeniul leucemiei la copii.

