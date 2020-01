Sfârșit tragic pentru un bărbat din Dâmbovița. A murit strivit sub propriul tractor

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Cândeşti Vale, județul Dâmbovița. Omul a fost găsit fără suflare, după ce a fost prins sub tractorul cu care plecase la livadă.

Soția lui a fost cea care l-a descoperit și a dat alarma. Din păcate, era mult prea târziu pentru a mai putea fi salvat.

Bărbatul a plecat la deal, unde avea o livadă. Când s-a înserat şi nu a mai ajuns acasă, soţia lui s-a îngrijorat şi a plecat după el, să vadă ce s-a întâmplat.

Apropiaţii bărbatului povestesc că acesta, deşi avea 70 de ani, era foarte muncitor, şi mergea des să lucreze pământul pe care îl avea.

Mihai Păun, vecinul victimei: „A lucrat la teren, la grădina omului, şi s-a dat peste cap tractorul. Terenul foarte urât. A alunecat, e în pantă."

Misiunea salvatorilor nu a fost deloc uşoară. Locul unde s-a petrecut tragicul eveniment este greu accesibil, aşa că pompierilor le-a fost dificil să ajungă până acolo. Din nefericire, când au ajuns militarii în zonă, bărbatul era deja decedat.

Despina Coman, asistent medical SAJ Dâmboviţa: „Era un bărbat prins sub tractor, corpul era prins sub tractor, capul sub roată, leziuni incompatibile cu viaţa."

Cei care l-au cunoscut pe bărbat sunt în stare de şoc după ce au aflat cumplită veste.

Vecină: „Un om extraordinar, am pierdut un vecin de valoare, mâinile lui au fost de aur."

Vecină: „Am înţeles că a plecat cu tractorul la tăiat de pomi. A fost de dimineaţă brumă şi are un teren în pantă, a alunecat.”

Poliţiştii au deschis totuşi un dosar penal pentru ucidere din culpă, şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut lucrurile.