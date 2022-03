Sfârșit tragic pentru o femeie de 79 de ani. A fost lovită de o mașină de salubritate: ”Am crezut că e sac”

Incident șocant în Turda, județul Cluj, unde o bătrână de 79 de ani a sfârșit sub roțile unei mașini de gunoi.

Femeia era împreună cu soțul și se întorcea de la cumpărături, când, într-un moment de neatenție, a trecut de pe trotuar pe stradă. Atunci a fost lovită puternic de mașina de la salubritate. Prinsă între roți, a fost târâtă câțiva metri pe asfalt, iar echipajul medical nu a mai putut decât sa constate decesul.

Șoferul mașinii care colecta gunoiul nu avea viteză și se deplasa pe marginea drumului încet, pentru ca muncitorii să aibă timp să golească pubelele. Femeia mergea pe lângă trotuar și când a fost izbită, șoferul mașinii de salubritate nici nu și-a dat seama ce s-a întâmplat.

Gunoier: ”Am luat gunoiul. Numai am văzut că a călcat ceva și am crezut că e sac. Am vrut să îl luam sus și era femeia. N-am mai putut să facem nimic. Cred că a căzut, a alunecat.”

Martor: ”Și ea mergea puțin mai încetuc, dar nu era femeie să se vadă bolnăvicioasă. O neatenție sau o fi căzut ea în spate și ăștia nu au observat. Dumnezeu știe!”

Ambulanța care a ajuns la locul accidentului l-a preluat pe soțul victimei, intrat in stare de șoc.

Andrei Biriș - purtător de cuvânt ISU Cluj: ”În momentul în care echipajele de descarcerare și SMURD au ajuns la locul evenimentului au constatat că femeia de circa 70 de ani prezenta traumatisme incompatibile cu viața.”

Alexandra Luca - purtător de cuvânt IPJ Cluj: ”Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto a avut rezultat negativ."

A fost deschis in acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă.