S-a sinucis la 14 ani din cauza colegilor. "Când voi muri, agresiunea și rasismul se vor opri"

Rochelle Pryor, de origine aborigenă, și-a luat viața după ce a trimis mai multor prieteni un mesaj prin care își justifica gestul.

"Când voi muri, agresiunea și rasismul se vor opri", le-a transmis tânăra din Perth chiar înainte să-și ia viața.

Ea a fost găsită de tatăl său.

"Era dulce, fericită și amuzantă", a declarat Kyanne, sora fetei.

Însă tânăra a spus că era îngrijorată de faptul că prietenii s-au "întors împotriva ei" și că o agresau mereu.

"Era foarte supărată", a mai adăugat sora ei, în vârstă de 17 ani.

În luna august, Rochelle a fost implicată într-o ceartă cu colegii, chiar în fața școlii. Atunci fata s-a întors acasă plină de lovituri și nu a mai dorit să meargă la școală.

Familia și prietenii minorei sunt devastați. Toți i-au adus tinerei, care iubea animalele, un ultim omagiu.

"În ultima zi am vorbit despre ce culoare ar trebui să-ți vopsești părul și te gândeai la albastru sau purpuriu, a spus o prietenă de-a fetei.

"Vino înapoi!", a scris un alt prieten pe Instagram.

An Aboriginal schoolgirl who took her own life after being the subject of bullying sent friends a heartbreaking message just hours before her death. https://t.co/XqDHapUI6A