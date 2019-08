Patru persoane, printre care și 2 copii, au murit lovite de fulger în Polonia

Cel puţin patru oameni au murit şi alţi 89 au fost răniţi în munţii Tatra din Polonia, în timpul unei furtuni puternice cu descărcări electrice.

Victimele decedate - doi adulţi şi doi copii - au fost lovite de fulger, la fel şi mulţi dintre cei răniţi. Autorităţile poloneze au instituit starea de alertă.

Furtuna puternică, însoţită de descărcări electrice, a izbucnit din senin în munţii Tatra din Polonia, într-o zonă plină de turişti. Oamenii au fost surprinşi pe creste de furia naturii. Cel puţin patru persoane au murit şi alte câteva zeci au avut de suferit din cauza fulgerelor.

Piotr Cwik, prefectul provinciei Malopolskie: "Din păcate, în acest moment avem confirmate patru decese. E vorba despre doi copii şi două persoane adulte. De asemenea, ştim că 89 de persoane au ajuns la spital cu răni minore."

Bilanţul neaşteptat a pus în alertă toate autorităţile. Zeci de echipaje de salvare au fost trimise pe potecile de munte pentru a-i găsi pe turiştii izolaţi şi pentru a-i duce la spital pe cei răniţi. Din aer, câteva elicoptere au monitorizat operaţiunile de căutare şi au transportat echipamente şi oameni.

Piotr Cwik, voivode of Malopolskie Province: "Nu ştim câţi oameni mai sunt în munţi, putem doar să ghicim. Până când vom verifica toate locurile de pe trasee, echipele vor efectua operaţiuni de salvare dacă vremea ne va permite, pentru că întunericul va îngreuna misiunea salvatorilor."

Turiştii care au scăpat nevătămaţi povestesc că au trecut prin momente dificile.

Turişti: "Am supravieţuit furtunii de pe munte. Băiatul cu care eram mi-a spus că fulgerul a lovit masivul Giewont. Apoi am aflat că a fulgerat şi în alte două văi, şi trebuie să recunosc că e înspăimântător să văd cât de aproape am fost să fiu rănită."

Răniţii au fost transportaţi la spitalele din trei oraşe mari din zonă, inclusiv în Cracovia, în timp ce autorităţile locale au organizat un centru de criză în sediul unei primării. Astăzi se aşteaptă vizita premierului, iar preşedintele Andrei Duda a transmis condoleanţe pentru victime.

