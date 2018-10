O pacientă a murit la Iaşi după ce s-a operat de hernie de disc. "Medicul mi-a spus că operaţia a fost reuşită"

Acuzaţii grave de malpraxis la adresa Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, unde o pacientă de 61 de ani a murit, la scurt timp după o operaţie de hernie de disc.

Rudele spun că au aflat despre deces abia la o oră după intervenţie, de la persoana care a mers să o viziteze pe pacientă, şi nu de la medici. Nepoata bolnavei susţine că medicul care s-a ocupat de acest caz, care este chiar directorul medical al spitalului, i-a spus doar că operaţia a decurs normal şi nu îşi explică finalul tragic.

Femeia, în vârstă de 61 de ani, a fost internată în spital pe 29 septembrie cu diagnosticul hernie de disc, fără a fi însă o urgenţă medicală, spune nepoata pacientei. Medicii au programat operaţia a doua zi. Iar rudele au aflat apoi cu stupoare, că femeia a murit la scurt timp după intervenţie.

Nepoata pacientei: "Era OK înainte, nu suferea de alte boli grave. Ni s-a spus că este o operaţie destul de simplă care durează în jur de o oră. Nu am fost informată de spital de decesul mătuşii, am aflat de prima persoană care a venit să o viziteze. Nu avem nici măcar ora decesului comunicată"

Nepoata pacientei a încercat să afle ce s-a întâmplat în sala de operaţie însă nu a primit foarte multe explicaţii. Ea spune doar că i s-a comunicat că intervenţia a fost o reuşită, dar că imediat după operaţie, până ce pacienta să se trezească din anestezie, s-a produs o hemoragie internă.

"Explicaţiile au fost evazive, atenţia care ni s-a dat a fost 5 minute pe holuri. A fost de-a dreptul şi cinic ţinând cont că medicul mi-a spus că operaţia a fost o reuşită şi nu are nimic să îşi reproşeze. Hemoragia nu se ştie ce a cauzat-o. Am făcut o plângere penală"

Iar la spital a început o anchetă internă.

Dr. Marius Dabija, purtător de cuvânt Spitalul de Neurochirurgie Iaşi: "Este un eveniment extrem de rar este prima dată când se produce o asemenea patologie în clinica noastră. Este un eveniment care s-a produs cu un chirurg extrem de experimentat, unul din cei mai buni de chirurgie spinală din ţară, care este şi el profund marcat. Operaţia a fost sub microscop, avem tot filmul şi toate datele şi le vom analiza.”

Familia a depus plângeri la Colegiul Medicilor şi la Parchet, pentru ucidere din culpă.

