O fetiță de 11 luni din Maramureș a murit arsă de vie. Unde se aflau părinții

Drama fără margini într-o familie din Maramureş. O fetiţă de numai 11 luni a murit, aseară, după ce casa în care locuia alături de părinţi a fost cuprinsă de flăcări.

În momentul în care a izbucnit valvătaia copila era singură. Când a văzut flăcările, tatăl a venit într-un suflet acasă, însă era prea târziu.

În jurul orei 22, casa din satul Dumbrava - în care fetiţa de aproape un an era singură - a fost învăluită de flăcări uriaşe. Mama copilei era la o vecină, iar tatăl - care era la muncă - a văzut valvătaia de la câteva străzi distanţă şi a fugit într-un suflet acasă.

Tatăl fetiţei: "Eu am fost la serviciu. Ea s-a dus după lapte. Am văzut că iese fum şi focul pe geam afară. A picat jar, poate, pe jos pe covor fiind şi podele. Când am venit a fost târziu, n-am mai putut intra în casă."

Imediat la faţa locului au ajuns pompierii, însă casa era deja înghiţită de foc. Fetiţa n-a mai avut nicio şansă.

Sublocotenent Carlo Cozma, ISU Târgu Lăpuș: "Am intervenit cu 2 autospeciale cu apă şi spumă. Nu am putut să salvăm victima."

Copilă de 11 luni nu era singură la părinţi. Aceasta mai avea o soră cu vârsta de peste un an, care se afla la o bunică, într-un sat vecin, în momentul în care s-a produs tragedia. Mama lor, în vârstă de 18 ani este însărcinată în 6 luni cu al treilea copil.

Preotul din sat: "Mai au o fetiţă care era la mama femeii."

În urmă cu 2 ani un alt incendiu le-a mistuit casa celor doi, iar autorităţile şi localnicii au pus mâna de la mână şi le-au reparat locuinţa părintească. Acum, tânăra familie a rămas din nou pe drumuri. Edilul i-a cazat peste noapte într-un centru social al primăriei.

