O femeie din Mureș a murit după ce casa i-a luat foc. Ipoteza unui vecin

O femeie de 52 de ani din Mureș a fost găsită fără suflare în casa cuprinsă de flăcări. Victima trăia singură în locuința care a căzut pradă flăcărilor, iar când au intervenit pompierii era deja prea târziu pentru ea.

Un vecin a văzut flăcările care ieşeau de sub acoperişul casei din comuna Albești, din Mureş şi i-a anunţat pe salvatori. Când au ajuns pompierii, locuinţa era deja distrusă de foc, iar tavanul stătea să cadă.

Vecin: "Când am văzut noi erau flăcări cât brazii. A fost găsită în casă, da, arsă, da.”

Vecin: "Nu am mai văzut lumină, am simit miros de fum, am crezut că ard utilaje, dar nu.”

Militarii au stins vâlvătaia şi, în cele din urmă, au găsit trupul neînsufleţit al femeii care locuia singură acolo.

Vecin: "În dormitor, unde dormea, de acolo a pornit focul. Păi după aia, cu lanterna, cumva au găsit-o."

Vecin: "De la ţigară, de la ţigară. A murit de fum şi după aia s-o ars. Că s-a ars tot. Şi tavanul a căzut şi toate alea.”

Cadavrul a fost dus la morgă pentru necropsie, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori. Casa aparţine unei familii care de ani buni s-a mutat în străinătate.