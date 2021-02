O femeie din Iran a murit în ce aștepta să fie executată, dar tot a fost spânzurată

Zahra Ismaili aștepta să fie spânzurată, miercurea trecută, pentru uciderea soțului ei, un agent superior din Ministerul Informațiilor, pe care îl acuzase că ar fi fost abuziv, potrivit de New York Post, care citează The Times of London.

Avocatul Omid Moradi a insistat că Ismaili a acționat în autoapărare atunci când și-a ucis soțul, pentru a se salva pe ea și pe copiii ei, arată UK Times.

Femeia a murit de inimă după ce a fost obligată să urmărească executarea prin spânzurare a 16 bărbați, potrivit unui mesaj al avocatului ei, Omid Moradi, difuzat de ziarul britanic și Iran Human Rights Monitor (HRM).

Omid Moradi, the lawyer of a woman recently executed in #Iran says she suffered a fatal stroke after witnessing 16 men being hanged & authorities hanged her dead body. #ZahraEsmaili mother of 2 was found guilty of killing her husband who was a high ranking intel official. pic.twitter.com/9tnNObXGyF