O femeie dependentă de aparate a murit, după ce compania de electricitate i-a tăiat curentul

iStock

Linda Daniels, o femeie de 68 de ani din New Jersey, care era dependentă de un tub cu oxigen ca să poată respira, a murit după ce compania de electricitate a tăiat curentul locuinței sale.

Familia femeii recunoaște că întârziaseră cu plata facturilor, însă fiul victimei plătise companiei 500 de dolari cu două zile înainte să le fie tăiat curentul, joia trecută. În acea zi, în Newark, unde femeia locuia cu familia, temperatura ajunsese la 31 de grade, informează CNN.

„Am luat gheață și am pus pe ea, am încercat să ne asigurăm că e răcoare în casă, dar nu am putut pompa oxigen”, a spus Desiree Washington, fiica femeii.

Linda Daniels era în îngrijire la domiciliu de la jumătatea lunii aprilie. Cauza morții nu a fost stabilită pentru moment, astfel că polițiștii fac cercetări.

Legea din statul New Jersey prevede că pentru persoanele aflate în îngrijire medicală la domiciliu este interzis ca o companie să întrerupă utilitățile.

Citește și O fetiţă de 6 ani a murit după ce a fost izbită în plin de o maşină

Într-un comunicat de presă, reprezentanții companiei au precizat că sunt „întristați să afle că Linda Daniels a murit” și că au încercat să contacteze familia de cel puțin 15 ori în ultimele șapte luni. Totodată, ei au precizat că nu știau că femeia depinde de un tub de oxigen.

„Toată lumea regretă această îngrozitoare tragedie și vrem să ne oferim sincerele condoleanțe familiei. Va fi o anchetă cu privire la acest caz, însă documentele noastre arată că au existat cel puțin 15 încercări de a notifica familia din ianuarie 2018, între care și o vizită la domiciliu, înainte să le fie tăiat curentul. Am analizat toate documentele pe care le avem începând cu 2016 și nu avem niciunul din care să releve că femeia avea o boală și că era tratată la domiciliu. Nu am fi deconectat locuința de la electricitate dacă știam aceste detalii”, a precizat compania într-un comunicat.

Nepoata victimei, Armiya Daniels a vorbit despre cum a privit-o pe bunica sa chinuindu-se să respire înainte să moară.

„Știam că în cele din urmă va muri, dar n-am știut că va suferi atât de tare, după ce ne-au tăiat curentul”, a spus ea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer