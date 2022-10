O fată de 19 ani, mamă a doi copii, și fostul ei iubit au fost găsiți carbonizați. Bărbatul ar fi provocat incendiul

Sub trupul tinerei a fost descoperit un bidon deformat de flăcări, în care fusese benzină.

Având în vedere că între cele două victime existau numeroase scandaluri în ultima vreme, se conturează şi ipoteza unei posibile crime, spun anchetatorii.

Tânăra, care avea cu bărbatul de 38 de ani 2 copii - un băiat de 3 ani şi o fetiţă de 8 luni - pusese de curând capăt relaţiei, sătulă de certuri şi bătăi, şi se mutase la părinţi, în comuna Stolnici. Joi, individul a venit să stea de vorbă cu ea. Fraţii fetei şi bunicul erau acasă, dar nimeni nu ştie ce s-a petrecut între ei, înainte să se dezlănţuie infernul.

Nicolae Mihail, bunicul fetei: „Am auzit geamul bubuind. Eu am crezut că se bat. Când am intrat, fetița era în prima cameră și fumul dădea să iese afară. Am luat copilul, l-am pus cărucior și m-am zbătut și n-am putut să întru acolo, era focul prea puternic. El a dat foc! Că el când a venit cu o pungă. Fata n-a mai vrut să stea cu el și din cauza asta.”

Mihail Dungan, fratele fetei: „Am intrat în casă, să deschid ușa, și n-am putut să intru, că-mi bătea focul în față și fumul. După, am spart geamul prin spate, cu tataie, după aia a venit vecinul și a băgat și furtunul.

Reporter: Crezi că el a dat foc, crezi că s-a răzbunat?

Mihail Dungan, fratele fetei: Da, el!”

Cuplul se întorsese de curând din Franța, unde, spun rudele fetei, individul ar fi obligat-o să cerșească şi de aici ar fi apărut şi scandalurile. Fata n-a mai suportat şi a rămas cu cea mică, în timp ce individul a luat băieţelul.

Vecin: „Am auzit strigând „tataie”, și după aia a bubuit.”

Sub trupul tinerei de 19 ani, anchetatorii au găsit un bidon de plastic deformat de flăcări, în care fusese benzină.

La fața locului au venit numeroşi polițiști, inclusiv conducerea IPJ Argeș. A fost deschisă o anchetă, şi, momentan, indiciile conturează ipoteza unei crime.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 07-10-2022 07:46