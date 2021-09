O fată de 14 ani din Botoșani s-a sinucis după ce ar fi participat la un joc online

O fetiţă de 14 ani din localitatea Coţuşca, judeţul Botoşani, s-a sinucis duminică seară, ea fiind găsită moartă într-o anexă a locuinţei, a declarat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Valeriu Chihaia.

Potrivit sursei citate, părinţii acesteia sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar fata şi un frate de-al său se aflau în grija unui unchi.

"În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi a fost dispusă necropsia", a afirmat Chihaia.

Primarul comunei Coţuşca, Constantin Viorel Ciobanu, susţine că există informaţii potrivit cărora gestul fetei ar fi survenit în urma participării acesteia la un joc online.

"Din ce am înțeles, juca un joc pe internet în care i se cerea până la sacrificiul suprem. Eu aseară am fost anunţat, însă nu am avut puterea să mă duc acolo să văd cum stau lucrurile, pentru că e anchetă în derulare. Se pare că Procuratura a luat telefonul şi a constatat lucrul acesta. Nu este oficial, dar cei care au fost acolo mi-au transmis lucrul acesta", a afirmat primarul, conform Botoșani News.

El susține că este vorba despre cunoscutul joc Balena Albastră

„Am înțeles că a mai fost un copil care juca jocul acesta, dar el nu a făcut sacrificiul suprem”, a mărturisit primarul.

Acesta arată că fetiţa provine dintr-o familie cu o stare materială bună.

"Familiile, şi părinţii, şi unchii, sunt oameni cu bunăstare, nu oameni dintr-o categorie socială mai scăzută. E destul de neplăcut", a adăugat Ciobanu.