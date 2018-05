O familie ar fi mințit că nepotul de 5 ani suferă de cancer pentru a strânge bani de facturi

Replica Online

O familie din Murfatlar ar fi recurs la un gest condamnabil, în încercarea de a strânge bani pentru a-și achita datoria uriașă la ENEL.

Cei doi bunici au mințit că nepotul lor, în vârstă de 5 ani, suferă de cancer pulmonar și au lansat un apel, pe Facebook, făcând apel la mila oamenilor, potrivit Replica Online.

Cazul a atras atenția numeroșilor utilizatori de Facebook, având în vedere că mama copilului murise, cu ani în urmă, din cauza cancerului.

„Mădălin, un băiat bolnav de cancer la plămâni, rămas fără mama la vârsta de un an şi opt luni. Mama lui a decedat la vârsta de 24 de ani, tot de cancer. Crescut de bunici, are nevoie lună de lună de tratament pentru a supravieţui. De un an şi jumătate, bunicii au rămas fără curent electric.

Cine vrea să-i ajute o pot face luând legătura cu bunica lui, Mărginean Maria Aurelia”, se precizează în mesajul respectiv, cu menţionarea numărului de telefon şi a unui cont bancar.

Escrocheria ar fi ieșit la iveală când cazul a ajuns în atenţia Serviciului de Asistenţă Socială de la Primăria Murfatlar şi a specialiştilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

În cele din urmă, bunicii ar fi recunoscut că au mințit, adăugând că au fost învățați să procedeze așa, fiind disperați că au rămas fără curent electric din decembrie 2016 și au o datorie de câteva sute de milioane de lei la ENEL, mai adaugă sursa citată.

„Ne-a învăţat şi pe noi cineva să facem aşa, să zicem că cel mic este bolnav. Am zis că dacă am spune motivul real, nu ne va crede nimeni. Au venit de la Protecţia Copilului, le-am explicat despre ce este vorba de fapt”, au afirmat pentru „Replica de Constanţa” membrii familiei Mărginean.

În prezent, situaţia familiei se află în atenţia autorităţilor, care au demarat o anchetă.

