O DJ-iță s-a împușcat din greșeală în față cu un tun de confetti. Cum s-a întâmplat și cum arată după incident | VIDEO

DJ Flavinha susținea un concert în Santa Catarina, Brazilia, în weekend, când s-a produs accidentul.

În filmare, Ribeiro poate fi văzută stând în fața mulțimii, în timp ce ține în mână tunul de confetti, dar artista nu conștientizase că îl are orientat chiar spre figura sa.

După ce a declanșat tunul, Ribeiro a fost lovită în plin de confetti și a fost nevoită să fugă de pe scenă.

[QI0] (47) Balneário Camboriú (Santa Catarina): No dia 20 de Janeiro de 2023 a Flávia Ribeiro (DJ Flavinha) apontou um canhão de papel no rosto e atirou. Ela se machucou e provocou queimaduras. pic.twitter.com/z89c0blBj6 — YurickYu (@YurickYu) January 27, 2023

Deși suferise răni serioase pe față, DJ Flavinha s-a întors mai târziu pe scenă pentru a-și încheia concertul, dar a mers mai târziu la spital pentru a fi tratată, deoarece "nu mai putea suporta durerea".

După un timp, DJ Flavinha le-a transmis fanilor săi de pe rețelele de socializare că se simte bine.

"A avut loc un accident. Am fugit în spatele echipamentului de sunet și am continuat să cânt chiar și cu mult sânge care curgea, cu multă durere. Mi-am aruncat părul în față și am rămas acolo. Oamenii din echipa mea au vrut să mă scoată, iar eu nu am vrut să plec", a spus artista.

Însă, DJ-ița a mărturisit că nu a mai suportat durerea decât 20 de minute după incident și a fugit de urgență la spital.

Ea a continuat: "Am părăsit scena, m-am dus la camera de urgență a evenimentului și apoi la spital. Acum mă recuperez și totul este în regulă. Voi lăsa înregistrarea video ca să vedeți ce s-a întâmplat, pentru că mulți oameni mi-au trimis mesaje".

VÍDEO: DJ dispara canhão de confetes contra o rosto e sofre queimaduras ???? Instagram/DJ Flavinha pic.twitter.com/y5xhg1Lolc — BHAZ (@portal_bhaz) January 23, 2023

Tunurile de confetti, alimentate cu gaz

Departamentul de pompieri din Santa Catarina a emis anterior un avertisment cu privire la astfel de tunuri de confetti.

Tunurile de confetti nu conțin praf de pușcă și sunt de obicei alimentate cu gaz, ceea ce le face o alegere populară pentru concerte și festivaluri în Brazilia.

Cu toate acestea, departamentul de pompieri a avertizat că tunurile nu au o "standardizare specifică", ceea ce le face potențial mai periculoase și crește riscul unei accidentări.

Dată publicare: 27-01-2023 20:57