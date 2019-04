Motivul pentru care un credincios se răstigneşte în fiecare an. Reacţia martorilor

Peste tot în lume romano-catolicii au reconstituit patimile Mântuitorului. Cea mai spectaculoasa va fi insa procesiunea din aceasta seara, de la Vatican, unde credincioşii vor înconjura de 3 ori Colosseumul, cu făclii aprinse.

În Filipine, drumul Golgotei şi răstignirea sunt reconstituite cu fidelitate în fiecare an, de la costume până la brutalitatea întâmplărilor biblice.

Deşi Biserica nu aprobă aceste practici, patru bărbaţi şi o femeie s-au lăsat răstigniţi pe cruci de lemn, vrând să îndure şi ei suferinţa Mântuitorului. Sunt convinşi că astfel îşi spală păcatele şi câştigă bună-voinţa lui Dumnezeu.

"Când am făcut penitenţa aceasta, rugăciunile mele au devenit realitate. Apoi am încetat şi am început să am probleme de sănătate, aşa că am luat parte din nou la crucificare. Am simţit că aşa mă vindec de orice boală”, spune unul dintre ei.

Mii de oameni asistă la acest spectacol al suferinţei şi, dacă filipinezii s-au obişnuit cu tradiţia veche de zeci de ani, pentru străini este şocant. "Noi suntem din Polonia, tot o ţară catolică, dar nu e deloc aşa. E mult mai paşnic şi liniştit. Nimeni nu vrea să sufere aşa" , spujne turist.

Mult mai paşnică a fost procesiunea de pe Via Dolorosa, din Ierusalimul vechi. Acolo, mii de preoţi şi pelerini creştini au păşit pe pietrele străvechi pe care se spune că a mers Isus ducându-şi crucea. Pelerinii, mulţi dintre ei ducând cruci, s-au oprit de mai multe ori de-a lungul drumului, iar procesiunea a culminat la Biserica Sfântului Mormânt, unde Isus a fost îngropat pentru a învia după trei zile, în Duminica Paştelui.

