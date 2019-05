Momentul în care un tânăr se prăbușește de pe o clădire când își face un selfie. VIDEO

Un tânăr care s-a urcat pe acoperișul unei clădiri înalte, în încercarea de a-și face cel mai tare selfie, se prăbușește în gol, după ce bucăți din clădire se desprind chiar în locul în care stătea.

Disperat, tânărul a încercat să se prindă pentru a-și salva viața, însă a fost în zadar. Bărbatul s-a prăbușit în gol şi s-a izbit de caldarâm.

Attempt for the most daring selfie? Or just another irresponsible adventure? Whatever this was for, it clearly wasn’t worth the risk! #SafetyFirst pic.twitter.com/vzBYEZs54Y