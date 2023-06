Momentul în care un deținut încearcă să ucidă un gardian, într-o închisoare. VIDEO

Kevin Jones, în vârstă de 41 de ani, a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, după ce a atacat în mod violent un gardian al închisorii HMP Bullingdon, de lângă Bicester.

Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere îl arată pe Jones fiind cu ochii pe ofițer până când ajung amândoi în același loc, în același timp. Deținutul poate fi văzut cum se uită precaut în jur, având o mână în buzunar.

