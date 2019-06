Momentul în care o femeie prinde un îngrijitor torturându-i tatăl bolnav. VIDEO

Femeia, suspicioasă cu privire la îngrijirile medicale de care beneficiază tatăl ei, a instalat o cameră ascunsă în dormitorul acesteia. A fost șocată, însă, să descopere că bărbatul de 89 de ani era abuzat de angajatul unuia dintre cele mai mari cămine de bătrâni din Australia, scrie Daily Mail.

NOW:Noleen Hausler speaks after audit gave her father's aged care home a perfect score even after disturbing assault pic.twitter.com/m8JwDGyGZZ