Mărturia unei femei care a supraviețuit după ce o stâncă uriașă s-a prăbușit peste o barcă plină cu turiști

O supraviețuitoare a tragediei din Brazilia, unde o stâncă uriașă s-a prăbușit peste o barcă plină cu turiști, a oferit primele mărturii despre incident.

Andreia Mendonca a povestit cum turiștii făceau poze cascadei din sudul Braziliei atunci când o stâncă uriașă din canion s-a prăbușit. Zece persoane au murit, iar nouă au răni grave.

Femeia a declarat că i-a spus pilotului bărcii că vedea pietricele căzând, însă acesta i-ar fi răspuns că nu este nicio problemă.

„Ne-am oprit, am făcut poze și venise timpul pentru toți să-și ocupe locurile și să plecăm. M-am uitat în sus la stâncă și am văzut cum cad mai multe pietricele. Ba chiar i-am spus pilotului bărcii, iar el mi-a zis că nu este nimic, doar câteva pietricele. Când m-am uitat din nou, stânca uriașă era în cădere. Am văzut toate bărcile din urma mea și a fost o scenă oribilă. Pilotul a plecat cât de repede a putut. Foarte trist, nu m-am gândit niciodată că aș putea să fiu martora unei astfel de scene”, a povestit supraviețuitoarea, potrivit dailymail.co.uk.