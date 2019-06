Mărturia şocantă a unei bătrâne care şi-a împuşcat mortal fiul. "Nu am simţit nimic"

Noi amănunte ies la iveală legate de crima care a şocat statul Arizona vara trecută. Poliţiştii americani au dat publicităţii un filmuleţ cu bătrâna de 92 de ani, care şi-a ucis fiul pentru că voia să o interneze într-un azil.

Pe 2 iulie 2018, Anna Mae Blessing a fost arestată pentru că i-a curmat viaţa fiului său, în vârstă de 72 de ani. Oribila faptă s-a petrecut în casa în care bătrâna locuia împreună cu fiul şi concubina lui. Speriată, aceasta din urmă a alertat poliţia cât de repede a putut.

Imaginile din timpul interogatoriului au fost abia acum făcute publice.

"Am scos pistolul şi am vut să o împuşc şi pe ea”, spune bătrâna. Numai că, cea care îi putea fi noră, a reuşit să o dezarmeze. Bătrâna mai avea însă un pistol în buzunarul halatului, dar nu a mai apucat să îl folosească.

"M-am dus în dormitor, m-am aşezat în fotoliu şi am aşteptat sosirea poliţiştilor”, povesteşte ea. Au urmat ore bune de interogatoriu, timp în care bătrâna a mărturisit tot.

Anna Mae Blessing: Fiul meu venea înspre mine, aşa că am tras cu pistolul. M-am aplecat să îi iau pulsul, dar nu l-am simţit. Ştiam că l-am omorât. Nu am vrut să merg la azil, iar el mi-a promis că nu voi fi nevoită să fac asta.

Detectiv: Când ai văzut că nu mai are puls, ce ai simţit?

Anna Mae Blessing: Nu cred că am simţit mare lucru.

Înainte să iasă din încăpere, a mai făcut o declaraţie şocantă. „Ce aş putea să fac pentru societate? Mi-am ucis propriul copil".

Femeia urma să apară în faţa unui judecător pentru a-şi primi sentinţa, dar între timp a decedat.

Noi amănunte ies la iveală legate de crima care a şocat statul Arizona vara trecută. Poliţiştii americani au dat publicităţii un filmuleţ cu bătrâna de 92 de ani, care şi-a ucis fiul pentru că voia să o interneze într-un azil..

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!