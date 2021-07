Mărturia cutremurătoare a femeii legate în timp ce fiica îi era violată și soțul ucis: „Avea cuţit de șaorma”

Un individ periculos este căutat de ore bune, peste tot în judeţul Constanța!

Bărbatul a atacat în această dimineaţă o familie din localitatea Corbu. Mascat şi purtând mănuşi, a intrat în casa în care se aflau doi soţi, fiicele lor, de 14 şi 20 de ani, şi mezinul, un băiat de 11 ani.

Tatăl copiilor a fost înjunghiat mortal, soţia a fost legată şi închisă într-o toaletă, iar tânăra de 20 de ani a fost violată. După ce şi-a revenit din şoc, soţia bărbatului ucis a făcut primele declaraţii. Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

Femeia este prima care le-a spus poliţiştilor cum s-a întâmplat totul. Mărturiile ei sunt cutremurătoare. După aceste declaraţii, se conturează tot mai mult ipoteza unei răzbunări.

Femeia bărbatului ucis: „A venit pe el ca să se răzbune, ca el a umblat cu nevasta lui. Şi am stat cuminţi, că nu puteam, avea cuţit din ăla de shaworma, sabie din aia. Și mi-a violat fata mai mare în living. Mi-a cerut bani şi i-am spus că nu am decât 3 milioane, că am venit de la muncă, ca n-am luat salariu. Fata i-a dat 3 milioane, şi după aia a violat-o. A venit m-a ameninţat, a venit în baie şi a zis, dacă ţipi sau ceva, mă întorc şi te omor. Era pornit pe bărbatul meu, pe soţul meu."

Vineri, criminaliştii au refăcut filmul acestei poveşti înfiorătoare. Cu puţin înainte de ora 4 dimineaţa, agresorul a intrat în casa din comuna Corbu în care dormea familia.

Fata de 14 ani a ţipat când a văzut bărbatul mascat în dormitor, iar tatăl i-a auzit strigătul şi a venit să vadă ce se întâmplă.



Fratele bărbatului omorât: „A dat cu cuțitul în fratele meu şi a violat fata cea mare, erau foarte speriaţi. Din ce am înţeles de la cumnata mea, ar fi întrebat criminalul care-i minoră dintre fete, şi a luat o pe cea mare că, a zis că de aia mică nu se atinge"

Bărbat: „Am auzit că a fost legată soţia victimei, fata cea mare a fost violată. Pe femeie a legat-o în baie, în timpul în care el viola fata cea mare."

După ce a comis faptele cumplite, ucigaşul a fugit din casă şi s-a făcut nevăzut. Copila de 14 ani a sunat la poliţie.



Vecinii nu au auzit nimic

Criminaliștii au fost toată dimineața la faţa locului au făcut cercetări şi încearcă să adune cât mai multe probe în vederea identificării criminalului. Se pare că în apropiere de casa victimei au fost găsite mai multe pete de sânge.

Anchetatorii au stat de vorbă şi cu vecinii familiei atacate.



„Nu s-a auzit nimic, niciun zgomot, nimic! De obicei, dacă se ceartă, se aude toată strada, dar acum nu s-a auzit nimic Eu la 3 şi eram .. aşa şi la 4 fără 10 a venit salvarea cu sirene şi nu înţelegeam ce se întâmplă, în 20 min.. dar nu s a auzit nimic. N-am auzit nici o ţipătură, nimic."

De mare folos au fost imaginile surprinse de mai multe camere de supraveghere amplasate pe stradă şi pe câteva clădiri private.

Lucian Bode - ministrul de Interne: „Avem un cerc de suspecţi şi eu cred că este vorba despre ore, nu zile, ore în care suspectul va fi reţinut. Vom vedea care este mobilul acestei crime, răzbunare, altele... nu nu pot să mă pronunţ acum"

În acest moment, atât în localitatea Corbu cât şi în tot judeţul Constanța au fost amplasate filtre de poliţie.