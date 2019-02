Mamă a patru copii, înjunghiată mortal chiar în fața fetiței ei, în plină stradă

Femeia a fost atacată în plină stradă, în mijlocul zilei. Un bărbat a sărit dintr-o mașină și a înjunghiat-o pe Aliny Mendes care își ducea copilul la grădiniță.

Un martor la incident a declarat că femeia era cu fetița în brațe în momentul în care a fost atacată.

Aliny Mendes was a ‘warm, loving’ mum of 4. On Friday, she was walking her little girl to primary school when two men, ‘at least one of whom was known to her’, pulled up & stabbed her to death in front of her daughter. RIP. #femicide https://t.co/0id8aJXclR