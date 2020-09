Incident șocant în Năvodari. Un copil, atacat de o haită de câini în timp ce venea de la școală

Incident grav în orașul Năvodari, unde câinii fără stăpân au atacat în plină zi un copil care se întorcea de la şcoală.

Totul s-a petrecut în parcarea unui bloc, în momentul în care copilul s-a apropiat, fără să își dea seama, de mai mulți câini comunitari.

Unul dintre câini l-a atacat violent și doar prezența de spirit a vecinilor a făcut ca micuțul să scape cu viață.



Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se poate observa cum copilul a intrat în parcare, în drumul spre casă. În momentul în care s-a apropiat de un grup de câini fără stăpân, aceştia au devenit agresivi, şi l-au atacat pe băiatul care s-a prăbuşit pe asfalt. Mai mulţi vecini care au văzut incidentul au sărit în ajutorul copilului.



Daniel Stroe, martor: "Am auzit lătrat de câini, un ţipăt de copil, am apucat să ies la geam, să ţip, să urlu, că să sperii. Au mai ieşit nişte vecini de aici din spate, este o problemă mai veche."



Zona este cunoscută de localnici ca fiind una periculoasă pentru că este frecventată de zeci de câini comuntari, care îi pun în pericol în special pe copii. Unii părinţi au ajuns în situaţia în care nu ies din case decât cu dispozitive electronice care să gonească patrupedele agresive.



Poliţia locală Năvodari a fost sesizată asupra incidentului, iar angajaţii instituţiei susţin că situaţia este sub control.

Elena Aftene, purtător de cuvânt primăria Năvodari: "Poliţia locală Năvodari a fost sesizată cu privire la acest caz, la faţa locului poliţiştii nu au găsit copilul şi nici câinii fără stăpân, martorul de la faţa locului a declarat agenţilor de poliţie că băiatul este în regulă şi că a revenit la locuinţa sa".



Locuitorii din zona speră totuşi ca angajaţii serviciului local de ecarisaj să strângă câinii fără stăpân, pentru ca străzile să devină mai sigure.