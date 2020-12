Incendiu la o casă din Neamț. O bătrână și fiul ei au murit

O femeie în vârstă de 81 de ani şi fiul ei de 58 de ani au murit în această dimineaţă în judeţul Neamţ, după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări.

Bătrâna a încercat să se salveze, dar nu a reuşit să iasă din casă şi s-a prăbuşit în hol. Fiul ei a fost găsit fără viaţă în patul în care dormea. Pompierii spun că nenorocirea a fost provocată de o sobă defectă.

Cei doi locuiau împreună în comună Țibucani, din judeţul Neamţ. Flăcările au fost văzute de vecini în luni dimineaţă, la ivirea zorilor. Oamenii au dat alarma, însă în scurtă vreme casa întreagă era deja cuprinsă de flăcări.

Rudele victimelor au venit şi ele într-un suflet la casa cuprinsă de văpaie, însă pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic. Bătrâna în vârstă de 81 de ani ar fi văzut flăcările şi ar fi încercat să se salveze, dar s-a prăbuşit pe un hol, aproape de uşă. Fiul său, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit fără suflare în pat.

Mihai Buzenchi, cumnat: „M-a anunţat o nepoată de aici că a luat foc casa la cumnată şi am venit şi noi. Nu s-a mai putut face nimic. Când am ajuns era în flăcări tot, de la o sobă. Ea a ieşit până pe hol, că aici am găsit-o, în faţă, şi a căzut jos. Băiatul nu a mai ieşit de pe pat”.

Reporter: „Când aţi ajuns aici, cum arăta casa?”

Constantin Popa, frate: „Ardea, erau pompierii aici, erau pompierii şi erau flăcări. Ea a încercat să iasă, că au găsit-o în hol. A încercat, dar nu a mai putut de fum şi nu a putut să mai iasă”.

Tot vecinii au sunat şi la 112, însă drumul lung şi accesul întortocheat nu au fost în ajutorul intervenţiei. Pompierii militari au făcut tot ce s-a putut, însă pentru bătrână şi fiul ei a fost prea târziu. Specialiştii ISU au ajuns la concluzia că incediul a fost declanşat de la o sobă defectă.

Cătălin Buruiană, ISU Neamţ: „Ne-am deplasat cu trei autospeciale cu apă şi spumă un echipaj. Incendiul se manifesta la nivelul acoperişului şi în interiorul casei de locuit. Din nefericire, au existat două victime. Acestea au fost surprinse de incendiu şi au fost găsite carbonizate într-una din camerele de locuit. Cauza producerii pare o sobă defectă care a explodat”.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar de cercetare pentru ucidere din culpă.

Specialiştii atrag atenţia că hornurile caselor trebuie curăţate temeinic, pentru că astfel de nenorociri să fie evitate.