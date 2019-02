I-a tăiat gâtul unui tânăr din cauza unei țigări. Crima a fost filmată

Duminică dimineață, bărbatul de 30 de ani se afla într-un magazin non-stop din cartierul londonez East Dulwich în momentul în care un alt tânăr i-a cerut o țigară.

Pentru că a refuzat, criminalul i-a tăiat gâtul cu un cuțit, potrivit martorilor, citați de The Sun.

Here’s the latest from the scene of a fatal stabbing on #LordshipLane in #EastDulwich - no telling when the cordon will be lifted as the forensics team analyses the scene, there is some CCTV coverage of the street @LondonLive pic.twitter.com/1iyHeP54Bu