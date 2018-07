Fetiță în stare gravă, din cauza unui șofer băut. Mașina a rupt parapetul și a zburat 20 de metri

Pro TV

Un șofer din Constanța, care s-a urcat băut la volan, a provocat duminică seară un accident, iar cele șase persoane aflate în mașina lui au ajuns la spital.

Cu o alcoolemie de 0,18 la mie, individul a condus haotic, iar la un moment dat a rupt un parapet și a zburat cu autoturismul mai bine de 20 de metri.

Printre răniți se numără patru copii. O fetiță, în stare gravă, a fost preluată de un elicopter SMURD.

Bărbatul, în maşina căruia se aflau şase persoane, venea dinspre Constanța şi se îndrepta către localitatea Mihail Kogălniceanu. Dar la ieşire din oraşul Ovidiu, a pierdut controlul asupra volanului şi a zburat cu autoturismul mai bine de 20 de metri. A lovit un stâlp şi, în cele din urmă, s-a oprit în gardul unei case.

Localnic: „Uitaţi, de la pod au sărit. Aici au făcut un plonjon şi s-au oprit aici."

Localnic: „Am auzit aşa şi am văzut un praf. Cât am ieşit pe poartă, am mai oprit alte maşini din partea ailalat.”

Cei şase pasageri, printre care patru copii, au suferit răni în urma impactului puternic.

Martor: „Eu şi cu încă un băiat am tras de uşă şi l-am scos afară.”

Reporter: „Fetiţa unde era?”

Martor: „Fetiţa era jos. Am ajutat o tânără blondă care era lovită la mână şi pe urmă am stat cu ea jos pe iarbă."

În starea cea mai gravă se afla o fetiţă în vârstă de opt ani, care a fost preluată de un elicopter SMURD şi transportată de urgenţă la spital.

Dr. Claudia Tătărici, medic SAJ Constanța: „Un copil cu un traumatism cranian grav, care a fost intubat, ventilat mecanic, preluat de elicopter. Toţi cei 6 au fost transportaţi la Spitalul Judeţean pentru investigaţii suplimentare."

Deşi iniţial a negat că se afla la volan, şoferul de 49 de ani şi-a recunoscut apoi fapta.

Reporter: „Era o sticlă de alcool în maşină... Era a dumneavoastră? Aţi consumat din ea?”

Șofer: „Posibil da pentru că da, pentru că am fost la o onomastică."

Oamenii legii l-au testat şi au descoperit că avea o alcoolemie de 0,18 miligrame alcool pur în aerul expirat.

Pe numele individului a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, dar şi pentru vătămare corporală din culpă.

