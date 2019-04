Femeie torturată după ce a refuzat să danseze pentru prietenii soțului. VIDEO

Bărbatul a dezbrăcat-o, a bătut-o cu țeavă și a ras-o în cap, după ce femeia a refuzat să danseze pentru ei. Victima a povestit ororile prin care a trecut într-o înregistrare video postată pe rețelele sociale, scrie The Sun.

Asma Aziz in Lahore; in which century we are living in !!! It’s pathetic . The lady informed the media that her husband and his friend beaten her with pipe and cut her hair when she refused to #Dance in front of the friend of her #husband , #pakistan pic.twitter.com/gQTAzltm4J