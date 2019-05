Femeie terorizată de iubitul cu 10 ani mai tânăr. „Credeam că nu pot trăi fără el”

Emma Cranston, o femeie de 37 de ani din localitatea britanică Ellesmere Port, a trecut prin clipe de coșmar din cauza iubitului cu 10 ani mai tânăr.

Ea și-a găsit curajul să-l denunțe la poliție abia după ce George Arathoon a bătut-o atât de rău încât femeia a crezut că o să moară.

„Ani la rând, am fost sub vraja sa. N-am avut niciodată curajul să mă opun. Abia când am ajuns în spital și am realizat că sunt pe patul de moarte, mi-am dat seama că trebuie să scap”, a povestit femeia.

Emma Cranston l-a cunoscut pe bărbat în urmă cu 10 ani, când acesta s-a mutat pe strada ei, informează The Sun.

„George era cu 10 ani mai tânăr așa că nu am văzut relația ca pe ceva romantic. Aveam doi copii și eram în proces de divorț, dar George părea foarte matur. Am devenit prieteni și totul a evoluat. Era galant și amuzant și simțeam că îi pot spune orice”, a mai mărturisit ea.

Astfel, în 2013 au început o relație și s-au mutat împreună, însă George a devenit „violent și schimbător.”

„Era atât de apropiați, încât credeam că mă pot baza pe el. Simțeam că am nevoie de el și cred că a profitat. Într-o noapte, eram în oraș cu prietenii. George s-a îmbătat și m-a lovit. L-am dat afară din casă, dar și-a cerut scuze atât de insistent, încât în cele din urmă am cedat. S-a purtat frumos o vreme, era foarte atent și iubitor, dar apoi s-a întâmplat din nou. A reușit să mă convingă că era vina mea pentru că m-am opus, mi-a spus că sunt la fel de rea ca el. Am început să cred că e greșit să mă apăr. Avea o putere asupra mea și credeam că nu pot trăi fără el. Îmi critica familia, așa că nu mă mai duceam să îi văd. Am început să îi cred minciunile, nu mai ieșeam cu prietenii mei și nu plecam nicăieri fără George”, a continuat victima de 37 de ani.

Cu timpul, bărbatul a obligat-o să renunțe la machiaj și să își dea demisia.

„Nu îmi dădea voie să port machiaj sau să mă îmbrac frumos. Era mai ușor să fac cum mi se spune. Aveam un loc de muncă bun la un call center, dar m-a făcut să demisionez, pentru că lucrau și alți bărbați acolo. Se purta frumos câteva săptămâni, dar apoi își pierdea firea, îl dădeam afară, dar tot îl primeam înapoi. Trăiam într-o constantă stare de frică.”

În 2016, cuplul s-a certat când Emma gătea cina, iar George a aruncat paste fierbinți asupra ei.

„Am simțit că mi se topește fața”, a mai precizat femeia, mărturisind că lucrurile nu s-au oprit aici.

În 2017, i-a rupt câteva coaste, iar în 2018 aproape că a ucis-o.

„Am ieșit cu o prietenă în oraș și George a insisttat să vină cu noi. Conduceam, așa că nu am băut. În pub, s-a luat la ceartă cu un alt bărbat, așa că a trebuit să plecăm. Simțeam că George va exploda. Am dat muzica tare, dar a început să urle la mine să o opresc. A dat cu pumnul în parbriz și l-a spart, așa că i-am zis să se dea jos. M-am dus la un prieten, dar mai târziu când m-am dus la mașină, George m-a atacat. Am căzut la pământ, dar el a început să mă lovească. Când mi-am revenit, mă călca cu piciorul pe piept. M-a violat când eram aproape inconștientă și apoi mi-a zis să nu mă mai plâng, pentru că o să mă lovească din nou.”

Prietena Emmei, Leanne, a sunat la poliție, iar femeia a fost dusă la spital. Medicii i-au spus că are mai multe fracturi și că risca să facă infarct. Ca să își revină, a avut nevoie de trei operații.

În cele din urmă, femeia și-a făcut curaj să îl denunțe la poliție. Astfel, după ani de abuzuri, George Arathoon a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

