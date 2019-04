Femeie desfigurată în urma unei proceduri de înfrumusețare: "Nu puteam să respir"

Femeia a apelat la o simplă procedură pentru mărirea bzuelor, însă substanța folosită i-a produs o reacție alegică, iar buzele i s-au umflat atât de mult încât i-a creat dificultăți în a respira.

Mother, 29, claims filler treatment left her with ‘sausage lips’: Christina Burton, of Greater Manchester, paid £75 for a procedure at home but ended up in hospital. She believes the numbing cream started the swelling. https://t.co/icczh5IhRP pic.twitter.com/UZQak5PHBW