Femeie desfigurată de iubitul prietenei ei, din cauză că n-a spălat vasele: „Era intimidant”

iStock

Amy White, o femeie de 30 de ani și mama a trei copii, a fost bătută cu brutalitate de iubitul de 34 de ani al prietenei ei, pe motiv că nu a spălat vasele.

Agresiunea a avut loc în august 2018, iar agresorul a fost condamnat la nouă ani și trei luni de închisoare. Cu toate acestea, femeia mărturisește că a dezvoltat sindromul de stres prost-traumatic după ce bărbatul i-a dislocat mandibula, i-a spart arcada și a lăsat-o fără dinții din față.

„Alexis nu fusese violent înainte, așa că am fost șocată că m-a atacat pe mine și pe prietenele mele. Asta dovedește că niciodată nu poți cunoaște pe cineva cu adevărat. Suntem norocoase că am scăpat cu viață”, a mărturisit Amy White.

Amy White și Laura Poupard s-au împrietenit în 2013. În 2017, Laura Poupard era însărcinată și logodită cu Alexis, informează Daily Mail.

„Nu era genul de bărbat cu care să glumești. Era uriaș, cu mușchi și umeri lați. Mi s-a părut intimidant.”

În 2018, Laura Poupard era însărcinată cu al patrulea copil. Îl luna august, cu câteva zile înainte de nuntă, și-a invitat prietena la ea acasă, împreună cu copiii.

„Era o zi toridă și abia așteptam să ne relaxăm în grădină. Dar apoi Alexis s-a întors de la muncă, a început să înjure și să trântească lucruri prin bucătărie. Laura s-a dus în bucătărie să vadă ce s-a întâmplat. L-am auzit strigând, iar apoi Laura a venit afară să îmi spună că e furios că nu a spălat vasele.”

Vedeți aici pozele cu victima.

Astfel, în timp ce Poupard s-a a plecat la magazin, cele două au curățat bucătăria. După aceea, ca să-l evite pe bărbat, s-au dus acasă la Amy White. Seara, ele s-au întors la locuința celeilalte pentru că rămăseseră fără scutece și lapte pentru copil.

„M-am oferit să intru cu ea în casă. Am lăsat copiii acasă, cu cel mai mare dintre copii. Când taximetristul a ajuns în fața casei, l-am rugat să ne aștepte, însă când am ieșit din mașină, am văzut că Alexis era furios. Ne-a întrebat unde am fost. Apoi a sărit la prietena mea, iar eu m-am pus în fața ei să o apăr, fără să mă gândesc. Apoi, din senin, Alexis m-a lovit în mod repetat în zona capului și am căzut la pământ. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost piciorul lui Alexis care se îndrepta spre capul meu, iar apoi am leșinat.

Când mi-am revenit, Laura plângea. Eu eram într-o baltă de sânge, abia puteam să deschid ochii. Taximetristul a sunat la poliție, iar apoi a venit și ambulanța. Laura și-a pierdut auzul la o ureche. Între timp, Alexis a fost arestat. Am fost diagnosticată cu anxietate și cu sindromul stresului post-traumatic. Am fost devastată că am suferit astfel de răni, însă m-am simțit norocoasă că sunt în viață. Spun această poveste ca să fie un avertisment pentru alții.”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer