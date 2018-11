Doi tineri îndrăgostiți au murit înainte de a ajunge la propria nuntă. Modul tragic în care au pierit

Kathryn Schurtz și logodnicul ei Joseph Kearney au murit după ce un TIR le-a lovit mașina din spate. Se pare că aceștia frânau înainte de a ajunge la locul unui accident deja petrecut. După ce TIR-ul i-a lovit din spate, mașina lor a fost proiectată într-un alt TIR, toate trei autovehiculele luând foc, transmite CBS.

