Declaraţii şocante ale unui profesor din Vaslui: "Elevii vin băuţi, cuţitul e rechizită"

Incidentul de săptămâna aceasta din Vaslui, când trei tineri au fost înjunghiaţi în plină stradă, este parte dintr-o problemă mai amplă, afirmă un cadru didactic din oraş.

Un profesor din municipiul Vaslui, a declarat, sub protecţia anonimatului, pentru Vremea Nouă, că din ce în ce mai multi elevi vin cu arme albe la scoală, iar autorităţile nu iau măsuri. “În scoli se ascund cazurile de violentă. Nu se face o raportare corectă de teamă să nu fii tras la raspundere. Niciun director nu vrea să se audă că în scoala lui au loc bătăi, că elevii vin băuti la ore.

Anul trecut am avut trei elevi care au venit sub influenta băuturilor alcoolice la clasă. Unul dintre ei, chiar la prima oră a diminetii. L-am întrebat ce a băut si mi-a spus că o bere. A băut-o pe drum, în autobuz, cu alti colegi cu care făcea naveta. În ceea ce priveste armele albe, acestea aproape au ajuns obiect de rechizită. Am vorbit cu alti colegi, de la alte licee din oras, si peste tot e la fel. Dacă s-ar face controale la portile unitătilor, ati avea o mare surpriză. Cutitele se ascund printre cărti iar briceagurile se poartă ca breloc la chei.”

