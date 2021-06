Cum s-a produs accidentul din Cluj care a dus la moartea a trei persoane. Un băiat de 10 ani a rămas fără familie

O familie care se întorcea acasă, din Italia, şi urma să traverseze România ca să ajungă în Republica Moldova, a fost implicată într-un tragic accident, aseară în judeţul Cluj.

La un moment dat, inexplicabil, maşina a virat într-un camion! Părinţii şi unul dintre copii, în vârstă de 7 ani, au murit în impactul extrem de puternic. A scăpat cu viaţa băieţelul mai mare, de zece ani, şi a fost dus la spital. E posibil ca şoferul să fi adormit la volan, cred poliţiştii.

Tragedia s-a petrecut la ieşirea din oraşul Huedin, spre Oradea, la o oră de vârf. Autoturismul a intrat pe contrasens şi s-a izbit cu putere de tir. Familia, care lucrează în străinătate, se întorcea acasă în Republica Moldova. Peste două zile urmă ca mama copiilor să îşi serbeze ziua de naştere lângă cei dragi.

Ajunşi la faţa locului, salvatorii i-au găsit pe cei doi adulţi încarceraţi în autoturism, fără semne de viaţă. În afara maşinii erau doi copii. O fetiţă de 7 ani, inconştientă şi ea. Şi singurul supravieţuitor din maşină, un băiat de 10 ani, care a fost transportat la spital.

Şoferul camionului spune că a frânat, însă nu a putut evita dezastrul. Camionul a împins maşina zeci de metri, până când a ajuns în afară şoselei. În cele din urmă autoturismul, grav avariat, s-a răsturnat.

Șoferul camionului: "Eu mergeam spre Oradea, încărcat cu sârmă. S-a băgat pe contrasens. Eu, când am văzut că s-a băgat, am blițat, am claxonat. Nu a reacţionat absolut nimic.”

Din cauza impactului puternic, şi cabina TIR-ului a fost distrusă, iar o parte din încărcătură s-a împrăştiat pe drum.

Mai multe echipaje de pompieri, ambulanţe şi poliţişti au ajuns la faţa locului. În intervenție a fost mobilizat și un elicopter SMURD.

Cosmin Gârbău, Locțiitor Comandant de Detașament Pompieri Huedin: "Din cinci victime, trei prezentau răni incompatibile cu viaţa. Un băiat de 10 ani a fost dus la spital."

Băieţelul de zece ani va rămâne internat în spital, iar medicii spun că este în afara pericolului.

Cauza accidentului nu a fost deocamdată stabilită. Este luată în calcul şi ipoteza potrivit căreia tatăl, aflat la volan, ar fi aţipit preţ de câteva secunde, din cauza oboselii. Ancheta va stabili ulterior cum s-a produs nenorocirea.