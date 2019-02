Plănuiau să răpească și să violeze o fetiță de 3 ani. Mesajele terifiante între cei doi

Daily Mail

Mesaje terifiante între doi homosexuali care plănuiau să răpească și să violeze o fetiță de doar trei ani, au fost date publicității de poliția din Florida, în încercarea de a-i informa pe părinți care este modul de operare al pedofililor.

Benjamin Worster (39 de ani) și partenerul lui sexual, Lafe Best (37 de ani) au fost arestați, după ce mama fetiței a descoperit mesajele pe telefonul unuia dintre ei.

Femeia s-a mutat în decembrie 2018, împreună cu fetița ei de trei ani, într-un apartament împreună cu Benjamin Worster, iar, la scurt timp, fetița i-ar fi spus mamei că bărbatul a “atins-o”.

Pe 17 decembrie, bărbatul a fost ajuns la spital, din cauza unei supradoze, iar atunci femeia a găsit pe telefonul mobil al acestuia un schimb de mesaje cu partenerul lui. Cei doi vorbeau despre cum plănuiasă să o răpească, să o drogheze și să o abuzeze sexual pe fetița ei de trei ani, scrie Daily Mail.

“O mamă singură are o fetiță de trei ani, dar nu este o mamă prea bună, își neglijează fetița în mod constant. Chiar din a doua zi în care am văzut-o, fetița a venit la mine și mi-a dat o îmbrățișare, și și-a îngropat fața în zona inghinală, deci voi lucra la asta”, este unul dintre mesajele scrise de Worster.

“Cred că o voi lăsa accidental să-l vadă de câteva ori, să vedem cum reacționează, poate o aduc la tine să ne uităm la un film, pentru ca să se obișnuiască și cu tine” sau “Mă uit pe Internet pentru lucruri care ar putea adormi copiii timp de câteva ore”, sunt alte mesaje date publicității de poliția din Florida.

În răspunsurile sale, Lafe Best a scris: “De-abia aștept, mi-ar plăcea să-i fac diverse lucruri fetiței“.

Poliția a decis să facă publice aceste mesaje terifiante pentru a le arăta părinților care este modul de operare al prădătorilor sexuali.

“Acestea nu sunt toate mesajele dintre cei doi, care sunt extrem de grafice și de șocante“, a precizat poliția.

Lafe Best a fost arestat, joi, sub acuzația de complicitate la comiterea unui act de abuz sexual asupra unui copil, în timp ce Worster a fost arestat, în urmă cu o lună, sub acuzațiile de molestare, expunere tendențioasă și posesie de materiale pornografice.

