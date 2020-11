Copil ucis pe trecerea de pietoni de un bolid. Șoferul de 19 ani susține că l-a văzut prea târziu

Un accident cumplit a avut loc vineri seară în localitatea argeșeană Mioveni. Un băiat de 12 ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un bolid, condus de un tânăr de 19 ani.

Băiatul se ducea la magazinul din apropiere, alături de alți patru copii. La trecerea de pietoni, patru mașini, între care una de poliție, au oprit și i-au lăsat să traverseze. Din spate a venit însă mașina condusă de tânărul de 19 ani, care l-a spulberat pe copilul de 12 ani.

Băiatul a fost proiectat mai bine de 30 de metri, spre groaza celorlalți șoferi și a polițiștilor. Impactul a fost atât de puternic, încât copilul a murit pe loc.

Tânărul șofer, care are permis de numai un an și jumătate, a intrat în stare de șoc. Nu consumase alcool și susține că nu avea viteză, dar spune că l-ar fi văzut prea târziu pe copil. Acum are dosar penal pentru ucidere din culpă.