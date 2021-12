Cine era polițista din Brașov care s-a împușcat în cap de ziua ei. A explicat gestul extrem înt-un bilet de adio

O polițistă de 28 de ani, ofițer în cadrul inspectoratului din Brașov, a fost găsită joi seară, împușcată în cap, în propria locuință.

Anchetatorii au stabilit că este vorba de o sinucidere: femeia a folosit arma pe care o avea în dotare, un pistol Carpați, și a lăsat un bilet de adio. A explicat că este nefericită, atât acasă, cât și la muncă. Se căsătorise cu doar 3 luni în urmă.



Astăzi, Sabina Alexandra Tănăsache ar fi trebui să-și sărbătorească ziua de naștere. Pe pagina ei de Facebook au apărut mesaje de felicitare. Prietenii nu știau că a fost găsită moartă, în casă.



Mama victimei a povestit că a ajuns aici, la apartament, imediat după tragedie și a văzut-o pe fată fără viață, pe scaunul din bucătărie. Nu mai vorbiseră de aproape 3 ani. Lângă ea, se afla soțul speriat, care stătea ghemuit și plângea.



Bărbatul este și el polițist, la serviciul de investigare a criminalității economice. Erau căsătoriţi de 3 luni și păreau un cuplu fericit.



Vecin: „Noi suntem dedesubtul apartamentului și nu am auzit niciun zgomot și nici împușcătură, știu că s-au căsătorit, dar destul de discret.”



Vecin: „Erau doi copii fericiţi, nu ştiu ce s-a întâmplat.”



Vecin: „Niciodată ceartă, era o armonia fantastică, chiar am zis uite ce noroc au avut şi fata asta şi băiatul ăsta.”



Totuși, Alexandra era nefericită. A încercat să explice totul într-un bilet de adio.



Claudiu Sandu, prim procuror de pe lângă Tribunalul Brașov: „Au fost identificate mai multe înscrisuri care pot fi considerate justificări în care erau menționate nemulțumiri pe plan personal şi profesional.”



Tânăra a folosit pistolul din dotare, spun anchetatorii. Fusese încadrată în Poliție, acum 5 ani, din sursă externă, adică fără a fi urmat o școala de profil. Inițial a lucrat ca ajutor de șef de post în comună Bod, de lângă Brașov. Avea gradul de agent de poliţie. Apoi a fost promovată.



Timp de 2 ani, polițista a lucrat la serviciul de resurse umane, unde făcea muncă de secretariat, dar avea de-a face şi cu documente clasificate. În primăvară, a susținut un concurs pentru a intra în corpul ofițerilor. Și a reușit, așa că acum era subinspector de poliţie la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității.



Alexandra Tănăsache trecuse cu bine și ultima testare psihologică, efectuată în luna ianuarie a acestui an.