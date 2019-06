Cel puţin 25 de morţi după ce un autobuz a căzut în prăpastie în India

Autobuzul a derapat şi a căzut într-o prăpastie adâncă de 150 de metri, situată în districtul Kullu, a declarat ofiţerul de poliţie Chaman Lal Thakur.

''Cel puţin 25 de pasageri au murit în accident şi un număr egal de oameni sunt răniţi, fiind duşi la spitale locale'', a explicat Thakur.

Bilanţul accidentului ar putea creşte întrucât starea mai multor răniţi este gravă.

Autobuzul transporta cel puţin 50 de pasageri, cu mult peste capacitatea sa maximă.

India este ţara în care se produc cele mai multe accidente rutiere cu victime, pe şoselele indiene murind în fiecare an 135.000 de persoane, potrivit Ministerului Transporturilor indian. Principalele cauze sunt şofatul imprudent, starea proastă a drumurilor şi vehiculele supraîncărcate sau în stare tehnică precară.

Himachal Pradesh: 20 people were injured after a bus fell into a gorge in Kullu. Rescue operations underway. The bus was carrying around 50 passengers. (ANI) pic.twitter.com/wbZHEdQSnh