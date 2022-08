Cazurile înfiorătoare de pe Tinder. De la femeia tăiată în 14 bucăți până la soldatul sechestrat

Shimon Heyada Hayut, în vârstă de 31 de ani, din Israel, a devenit celebru în urma unui documentar după ce a fost dat în vileag de câteva femei pe care le cunoscuse pe Tinder. Acesta susținea că este fiul unui miliardar cunoscut sub numele de „Regele Diamantelor” și se prezenta sub numele de Simon Leviev.

Bărbatul își amețea victimele cu stilul de viață luxos, avioanele private, hainele de designer și hotelurile de cinci stele în care se caza. Asta înainte să înceapă să le ceara împrumuturi de bani.

Simon Leviev folosea banii primiți de la femei pentru a reuși să-și impresioneze următoarea victimă.

Cele care au avut de-a face cu Tinder Swindler au ajuns să aibă gânduri sinucigașe după ce au rămas cu datorii la bănci și umilite.

Israelianul a negat toate acuzațiile, susținând că nu a comis nicio fraudă și că și-a câștigat banii în urma investițiilor în Bitcoin.

Aubrey Trail, în vârstă de 54 de ani, și iubita sa Bailey Boswell, 25 de ani, au fost condamnați în 2021 pentru crimă după ce au ucis-o și tăiat-o în bucăți pe Sydney Loofe, 24 de ani.

Cei doi au ademenit-o folosind aplicația Tinder, apoi i-au cerut să se alăture „afacerii” lor de fraudare a dealerilor de antichități și de a întreține relații sexuale în grup.

Însă Trail a declarat că Loofe s-a speriat și i-a fost frică de posibilitatea ca această să meargă la poliție, așa că au ucis-o ăn 2017, apoi au tăiat-o în 14 bucăți.

„Nu aveam niciun dubiu că nu va spune oamenilor dacă o lăsam să plece”, a spus Trail.

Bărbatul a încercat să se sinucidă în închisoare, ulterior fiind condamnat la moarte. În schimb, femeia a primit închisoare pe viață.

În octombrie 2021, un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a ținut sechestrat un soldat, într-un apartament, încercând să-l ucidă.

Cobhan Mclelland is currently being treated in hospital https://t.co/CT7oEdBfsW