Caz șocant în Marea Britanie. Un ofițer al poliției din Londra este un violator în serie. A recunoscut deja faptele

Potrivit BBC News, este vorba despre David Carrick, în vârstă de 48 de ani, care le-a cunoscut pe câteva dintre victime prin intermediul site-urilor matrimoniale.

El a pledat vinovat pentru 49 de infracțiuni, care au fost comise pe parcursul a două decenii.

Poliția londoneză și-a cerut scuze după ce a reieșit că - cel puțin 9 fapte ale lui - au intrat în atenția poliției, inclusiv acuzații de viol, între anii 2000 și 2021.

Un ofițer superior a declarat că aceste infracțiuni sunt ”fără precedent în poliție”.

Comisarul adjunct Barbara Gray: „Ar fi trebuit să-i observăm modelul de comportament abuziv și, pentru că nu am făcut-o, am ratat ocaziile de a-l scoate din sistem. Ne pare foarte rău că, pentru că a putut să se folosească de funcția de ofițer de poliție - a prelungit suferința victimelor sale. Știm că s-au simțit incapabile să se prezinte public mai devreme, pentru că le-a spus că nu vor fi crezute”.

Carrick, care a recunoscut 24 de acuzații de viol, a fost suspendat din serviciu când a fost arestat, în octombrie 2021.

Elite Met Police Officer David Carrick convicted of 49 offences including 24 rapes. Degraded, belittled & humiliated his victims. 9 complaints made against him. No action by the Met. Eventually arrested by Hertfordshire police. pic.twitter.com/QfqplFU40C