Caz de coșmar în Brăila. Un bărbat l-a violat pe minorul care s-a culcat cu soția lui. Totul a fost filmat de femeia infidelă

De o corecție îngrozitoare a avut parte un tânăr de 17 ani din Brăila, pe care un bărbat l-a prins în patul soției. Soțul în vârstă de 36 de ani l-a dus la marginea orașului, l-a dezbrăcat și l-a batjocorit în cele mai umilitoare feluri.

Toate scenele au fost filmate chiar de soția infidelă.

Vă avertizăm că imaginile prezentate de publicația De Brăila sunt șocante și vă pot afecta emoțional.

”- Mă … pe el!

- Nu, frate! Stai, măi!

- Și mi-ai distrus familia ca i-a dat …. lu’ nevastă-mea!

- Stai, mă, Doru! Bă, Doru, stai, frate, așa! Stai, frate, așa!

(Doru îl scuipă): Nu pot eu să stau!

- Stai, frate, așa! Stai, bă, Doru!

- Nu se bagă nimeni, decât filmezi!”.

Aceste scene s-au petrecut la marginea orașului Brăila, chiar în ajunul Crăciunului. Prins în compania soției, tânărul de 17 ani a fost bătut și umilit de soț.

Scenele au fost filmate chiar de femeia care își înșelase bărbatul și, peste câteva zile, au ajuns în spațiul public.

L-a lăsat dezbrăcat pe câmp

”- Mi-ai distrus familia (și iar îl lovește)! Ce cauți cu ea, dacă noi am vorbit ceva ieri?

- Ea a venit după mine, frate!

- Nu, eu am trimis-o! Eu am trimis-o!

- Băi, frate, stai, mă!

- Te duci la poliție să spui că te-am violat!”

După ce l-a batjocorit, bărbatul l-a lăsat pe presupusul amant al soției în câmp, dezbrăcat. În aceeași seară, tânărul a ajuns la poliție.

Nu le-a povestit, însă, anchetatorilor decât că a fost bătut, pe fondul geloziei, așa că a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Avocat Valentin Bamiopol, avocat Baroul Brăila: ”Era puțin speriat, avea o oarecare temere și țin minte că a fost însoțit de o persoană majoră. În realitate, faptele pot primi o altă încadrare juridică, raportat la situația de fapt”.

Imaginile filmate la marginea orașului au ajuns și la polițiști, care au hotărât imediat să deschidă un nou dosar penal.

Agent Geanina Niculae, purtător de cuvânt al IPJ Brăila: ”În urma apariției în spațiul public a imaginilor video, polițiștii au efectuat cercetări cu privire la toate aspectele prezentate în materialul video, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la viol și lovire sau alte violențe”.

Tânărul poate rămâne cu sechele psihice

Tânărul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă specialiștii cred că există riscul să rămână cu traume psihice. De asemenea, agresorul ar avea nevoie, la rândul lui, de îngrijiri de specialitate.

Mioara Grigoraș, psiholog: ”Putem vorbi de dinamica și de relația victimă-agresor și, în ambele părți, sunt probleme și traume de ordin emoțional. În schimb, asupra minorului, abuzul emoțional, dublat de cel fizic, poate avea urmări, pe partea emoțională, destul de urâte. Pot apărea boli cronice, poate apărea un stres cronic, sindromul de stres post-traumatic și o anxietate destul de ridicată”.

Bărbatul de 36 de ani a fost reținut luni și magistrații din Brăila au emis marți pe numele lui un mandat de arestare pentru 30 de zile.