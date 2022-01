Zeci de mii de copii din România ajung să fie abuzați sexual. Cei mai mulți aleg să nu vorbească din cauza fricii

„Mi-e teamă”, „e doar o joacă”, „mi-e rușine”, „trebuie să țin secret” - sunt gândurile unor copii abuzați sexual care foarte greu găsesc puterea de a se destăinui cuiva.

În peste 90 % dintre cazuri, cei mici nu cutează să sufle o vorbă nimănui, iar agresorii îi traumatizează pe viață și scapă nepedepsiți.

Prin asemenea coșmar a trecut o fetiță de numai 10 ani, chinuită de tatăl vitreg, vreme de ani de zile. Iar proiectul de lege privind înăsprirea pedepselor în caz de abuz sexual asupra minorilor este amânat.

Drama unei fetițe din nordul țării, care a îndurat ani la rând orori greu de descris în cuvinte, din partea tatălui vitreg, a cutremurat comunitatea din care face parte. Copila are acum 10 ani și a povestit că ultima dată s-a întâmplat acum, de sărbători, doar că de data aceasta fata a găsit puterea să îi povestească mătușii ei prin ce trece.

„Fetița mi-a spus că de un an e abuzată de tatăl vitreg. Prima oară nu am crezut-o și am cerut detalii să nu mă păcălească și mi-a spus că are dureri”, a povestit mătușa victimei.

„Ultima a fost înainte de sărbători. Dacă știam nu o lăsăm la mama ei”, a spus bunica fetei.

În cazul fetiței de 10 ani, oamenii legii au declanșat cercetări pentru viol. La fel s-a întâmplat și cu două adolescente din București, care erau plasate de 6 ani în grijă unei familii de asistenți maternali. Sătule să îndure abuzurile celui pe care îl considerau părinte, fetele au fugit de acasă și abia după aceea au putut povesti totul.

Fetele care au acum 14 și 15 ani au fost extrase din plasament și mutatate în siguranță, iar poliția face o anchetă.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală și corupere sexuală a minorilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC.

Asistentul maternal suspectat de abuzarea minorelor a fost suspendat din funcţie până finalizarea cercetărilor de către organele abilitate, potrivit unui punct de vedere al Primăriei Sectorului 4, transmis, marţi, AGERPRES.

În România, însă, copiii care sunt victime ale agresiunilor sexuale, mai ales cei din mediul rural, nu recunosc această formă de abuz, iar agresorii sunt liberi să continue ororile.

„Un prim motiv ar fi lipsa informațiilor; ce e voie, ce nu se fie atins, agresorii amenință copiii sau se transformă sub formă secretelui și sunt amenințați să nu spună. Apoi se întâmplă de la o persoană de încredere și consideră că așa trebuie să se întâmple, că acea persoană nu i-ar face rău. Un copil nu poate face diferența între viol și un act sexual”, a explicat un psiholog de la „Salvați Copiii”.

Psihologii încurajează copiii să spună ce li se întâmplă, să nu lase astfel de practici abuzive și comportamente deviante ale adulților să le distrugă viață.

Fie că se destăinuie cuiva de la școală, unui prieten, unui medic sau acasă, unei persoane de încredere, este foarte important să prindă curaj și să vorbească. Iar atunci când o fac și în final ajung în față anchetatorilor, să spună adevărul. În ultima vreme, și abordarea celor mici se face cu delicatețe, într-un mediu securizant, care să permită, treptat, mărturisirea unor traume profunde.

„Se stabilește în primul rând o relație, ne cunoaștem, îi spun cine sunt, cu ce mă ocup, îl întreb despre el, îl rog să îmi spună despre el, apoi îi explic regulile, îi spun că are voie să spună nu știu, atunci când nu știe, are voie să spună nu înțeleg atunci când nu înțelege și, cel mai important, îl rog să îmi promită că spune adevărul”, a transmis un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Printre primele lucruri pe care le vede un copil când intră într-o cameră de audieri sunt jucăriile menite să îi creeze o stare de confort. Discuția dintre copilul abuzat și procuror este înregistrată cu un sistem de monitorizare video-audio și, cel mai important, când mărturisește prin ce a trecut el nu este niciodată întrerupt.

Peste 12 mii de cazuri de copii care au spus că au fost victime ale agresiunilor sexuale au fost înregistrate în România în ultimii ani - arată statisticile celor de la Salvați copiii.

Dar numai câteva sute de agresori au ajuns în spatele gratiilor.

Legea este încă permisivă și extrem de interpretabilă în România. În acest moment există un proiect de lege prin care se cere schimbarea în codul penal a infracțiunii de abuz sexual împotriva minorului - cu viol și asta pentru că un copil de până în 14 ani nu are capacitatea să înțeleagă pe deplin ce i se întâmplă.

Deși legea urma să fie schimbată în decembrie, a fost amânată cu 60 de zile.

90% dintre cazurile de agresiune sexuală asupra copiilor nu ajung în atenția oamenilor legii.

12.000 de minori au semnalat că sunt victime ale abuzurilor sexuale.